L’associazione Vita Tre Cigliano-Moncrivello organizza per sabato 22 ottobre una gita per visitare il Castello della Manta di Saluzzo, eretto nel XIII secolo come avamposto militare e successivamente trasformato nel ‘400 in un edificio ricco di punti di interesse storico, come la fontana della giovinezza e importanti affreschi dedicati alla Passione di Cristo.

La partenza è prevista alle 8.15 da Cigliano sotto l’Ala, con arrivo al castello alle 10. La visita guidata inizierà invece alle 10.30. Al termine della visita sarà possibile pranzare al ristorante “La Piola del Barbun”, poco distante dal castello; il menù comprenderà mocetta di maiale con miele e castagne, risotto salsiccia e barbera, stinco di maiale al forno con patate e salame al cioccolato. Si ripartirà poi alle 15, con arrivo a Cigliano alle 18.30. Durante il tragitto è inoltre prevista una sosta a Pinerolo per visitare lo spaccio di Galup, dove sarà possibile acquistare prodotti dolciari.

Il presidente di Vita Tre Cigliano-Moncrivello, Agostino Pino, è soddisfatto del numero di adesioni: «Abbiamo già circa 40 prenotazioni, e le adesioni sono ancora aperte». Il costo della gita è di 60 euro compreso il pranzo, e 35 euro senza pranzo. Le prenotazioni si chiudono oggi, martedì 18 ottobre, presso la sede di Vita Tre a Cigliano, oppure chiamando i numeri 347.0348390 (Fulvia) o 339.6630103 (Mariella).

