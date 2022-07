L’associazione Vita Tre Cigliano-Moncrivello organizza per sabato 30 luglio una trasferta a Sordevolo, in Valle Elvo (Biella), per assistere alla rappresentazione de La Passione di Cristo.

La Passione di Cristo di Sordevolo è la massima espressione di teatro popolare corale. Una tradizione unica in Italia, risalente al 1816 e tramandata ininterrottamente per due secoli. La rappresentazione di Sordevolo viene proposta ogni cinque anni, ogni fine settimana da giugno a settembre, e vede la partecipazione di oltre 400 abitanti del luogo, in quello che di fatto è un grande spettacolo a cielo aperto. All’interno di un grande anfiteatro, ogni edizione conta circa trentamila spettatori da tutto il mondo; uno spettacolo di paese diventato col tempo di fama internazionale.

Le iscrizioni si ricevono in sede a Cigliano e a Moncrivello e al telefono (0161.423125 e 329.2405426); la quota per l’autobus e lo spettacolo è di 65 euro.

