CIGLIANO. Venerdì 22 aprile alle 20,45 al Centro Incontri della Biblioteca di piazza Don Lorenzetti è in programma la conferenza “Cigliano dalle origini ai giorni nostri. Quasi come in un film… più di due millenni di storia”. Relatore della conferenza – organizzata dall’associazione Vita Tre Cigliano-Moncrivello in collaborazione con la Parrocchia, la Pro Loco e il Gruppo Alpini – sarà Agostino Pino, moderatrice Raimonda Bresciani.

Spiega Pino: «Ripercorreremo la storia di Cigliano in tutta la sua interezza. Andremo a scandagliare secolo per secolo gli oltre duemila anni di storia del paese. [...]



