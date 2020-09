CIGLIANO. Chiude la scuola dell’infanzia, protesta dei genitori sotto il Municipio.

Sit-in di protesta di numerose famiglie, oggi, sotto al municipio di Cigliano, per la chiusura della scuola dell’infanzia Ortensia Marengo a causa di gravi problemi strutturali.

Dopo la dichiarazione di inagibilità dei locali, i genitori di 67 bambini ciglianesi si sono ritrovati senza alternative e non hanno ritenuto valide le soluzioni temporanee ideate dall’amministrazione comunale, tra cui lo spostamento in altri asili della zona. All’assemblea era stata invitata anche l’amministrazione, ma il vicesindaco Stefania Crittino ha fatto sapere che la giunta non avrebbe partecipato al sit-in “per evitare che i problemi dei genitori diventino occasione di mera strumentalizzazione politica”, invitandoli ad una riunione prevista mercoledì.

“Il futuro è dei nostri bambini – hanno detto le mamme – e non potete toglierlo in questo modo. Riteniamo fondamentale che il Comune concentri tutte le risorse necessarie al ripristino della Ortensia Marengo, come si evince dai risultati delle perizie effettuate sulla struttura. Sono stati spesi mesi inutili in polemiche, la campanella della scuola è suonata per tutti tranne che per i nostri bambini”.

