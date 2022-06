Continuano le serate organizzate dal Soms. Il direttivo infatti ha recentemente comunicato il calendario per il mese appena iniziato. Sabato 4 giugno alle 20.30 ci sarà la prima cena sociale con danze e musica dal vivo a cura de “L’Allegra Compagnia”. La seconda cena sociale è invece in programma per sabato 18 giugno, sempre alle 20.30. Per l’occasione la musica dal vivo sarà proposta da “Il gatto e la volpe”. Entrambe le serate sono riservate ai soci Soms e le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il giovedì precedente, chiamando il 334.9944965.

Venerdì 17 giugno alle 21 si terrà la conferenza “L’importanza degli stili di vita per la prevenzione dei tumori nel post Covid”, incontro medico che vedrà come relatori i medici Domenico Manachino e Chiara Canton, rispettivamente presidente e vicepresidente della Lilt di Vercelli.

