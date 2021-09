Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIGLIANO. Dopo la temporanea chiusura del centro prenotazioni e prelievi ematici del paese, il sindaco Diego Marchetti ha incontrato i nuovi vertici dell’Asl di Vercelli. Nell’occasione ha proposto di riutilizzare l’ex casa di riposo adiacente alla Casa della Salute per riconvertire un luogo abbandonato da dieci anni in un nuovo centro per i servizi sanitari.