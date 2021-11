CIGLIANO. «La gestione del Palazzetto dello sport? Potessi tornare indietro non la prenderei più, e sono pronto a lasciare in qualsiasi momento». Queste le parole di Marco Calandra, da circa un anno impegnato nella gestione del Centro sportivo di via Moncrivello. Un impegno trasformatosi in incubo, come spiega lui stesso: «Avrei dovuto inaugurare tutto, compreso il bar, a gennaio 2020. A causa di mancanze non mie siamo invece arrivati a maggio. Il Palazzetto dello sport ha più problemi che lati positivi».

Secondo Calandra i problemi principali risiederebbero nelle condizioni del [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.