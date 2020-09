CIGLIANO. Bambini senza scuola, i genitori protestano sotto il municipio

Il Comune è sotto assedio. E non solo in senso letterale. Sabato mattina, infatti, in piazza Martiri della Libertà genitori e insegnanti dei bambini della scuola d’infanzia si sono riuniti per incontrare l’Amministrazione comunale, ma sindaco e assessori sono rimasti nel palazzo a guardarli dalle finestre.



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti