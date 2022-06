CIGLIANO. (f.v.) Nella seduta del Consiglio comunale tenutasi martedì 31 maggio non sono mancate, ancora una volta, accese discussioni tra la minoranza e la Giunta guidata dal sindaco Diego Marchetti. Tra gli argomenti oggetto di dibattito c’è stata la conferma delle tariffe Tari per il 2022, invariate rispetto all’anno precedente. Al tempo stesso l’Amministrazione ha comunicato uno sconto del 20 per cento sulla tassa, destinato a tutti i cittadini. Sul punto il consigliere di minoranza Livio Autino ha espresso le proprie perplessità: «Consultando le mie tariffe Tari, vedo che nel 2015 ho [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.