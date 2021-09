Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIGLIANO. La decisione dell’Amministrazione di collocare la scuola d’infanzia nei locali dell’Istituto “Don Evasio Ferraris”, a più di un anno dalla chiusura per inagibilità dell’edificio della “Ortensia Marengo” (il cui futuro ancora non è stato chiarito, e non c’è un progetto di intervento) non è mai andata giù alle minoranze consiliari.