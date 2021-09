Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIGLIANO. Con il mese di settembre nasce il “Mercatino della Petiva”, appuntamento all’insegna del sostegno del cibo biologico e dei prodotti stagionali del luogo. Le bancarelle saranno presenti ogni ultima domenica del mese, in strada per Saluggia 56 presso l’azienda agricola Petiva Bio, promotrice dell’iniziativa in collaborazione con l’associazione Sogni [...]



