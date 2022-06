Una mostra fotografica permanente dedicata a lavoro minorile, inquinamento e integrazione è stata inaugurata il 6 giugno all’Istituto comprensivo “Don Evasio Ferraris”.

“Faces of innocence”, questo il titolo della mostra, fa parte del progetto “Art in Schools”, patrocinato dalla Besharat Art Foundation di Atlanta, in Georgia. Per l’occasione, la fondazione guidata dal mecenate Massoud Besharat ha donato alla scuola ciglianese 60 fotografie, realizzate dai fotografi professionisti Hartmut Schwarzbach e Simon Lister. «L’obiettivo di questa mostra – ha detto la dirigente scolastica Rita Baglieri – è quello di portare alla conoscenza degli [...]



