Cielo adamantino!

Certe mattine d’inverno il cielo è adamantino, cosi fredda e inscalfibile, proprio come un diamante, ma nitida. La parola adamantino deriva dal latino adamans diamante. E’ probabilmente incrocio, dal greco, di adamao indomabile e diaphanes, trasparente. Le persone che acquistano un diamante senza rendersi conto che questo gioiello è antichissimo e da miliardi di anni osserva il mondo, e mantiene anche acquistato il distacco cristallino di chi non ha padroni come le persone che hanno una coscienza adamantina, trasparente, cristallina, dura, nitida ed integerrima come la loro morale, sono rare ma credetemi esistono.

Favria, 2.02.2021 Giorgio Cortese

In ogni passo della quotidiana giornata devo sempre armarmi con la forza della speranza!

Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 5 FEBBRAIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Per la Santa Candelora, dell’invero siamo fora, ma se piove o tira vento, dell’inverno siamo dentro.

Commenti