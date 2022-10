Cicno.

Nella mitologia greca esistono diversi personaggi con il nome Cicno, il primo è un semidio figlio di Ares, Marte, che sulla strada da Tempe alle Termopili, assale e uccide i viandanti per costruire con i loro cranî un tempio al padre suo. Questo gigante figlio di Ares e di Pirene, morto attorno al 600 a.C. usava derubare i pellegrini che si incamminavano per strada fino a Delfi, nascondendosi nella foresta della Tessaglia, che era sacra al Dio Apollo. In questo modo saltava fuori dalle fronde e quindi derubava i malcapitati. La sua storia è raccontata in diverse fonti, soprattuto nelle opere di Esiodo. Si narra che Eracle, il figlio di Alcmena e di Zeus, si stava riposando mentre pascolava i buoi, quando ne fu derubato proprio da Cicno. Cicno nascose gli animali di Eracle in una caverna, ma l’eroe li trovò facilmente: così prese il gigante e Cicno finì per essere stritolato. Secondo gli storici, lo scontro fra il gigante e l’eroe sarebbe da collocarsi a Pegase, città della Tessaglia. Ercole ferisce Ares e uccide Cicno, Ares salito all’Olimpo, spoglia delle armi il caduto. Ceice, suocero di Cicno, e re di Trachis, lo seppellisce onorevolmente, ma la tomba è trascinata via dal fiume Anauro per volere di Apollo.

Secondo altro mito, narrato da Ovidio nelle Metamorfosi surante la di Troia, Cicno, figlio di Poseidone, Nettuno e di Arpalea, secondo altri di Calice. Era re di Colone, una città della Troade. Questa mitica figura greca potrebbe derivare dal sovrano ittita Kukunni di Wuilusa, Troia. Cicno alleato dei troiani, fu il primo a gettarsi contro i Greci appena sbarcati riuscendo a uccidere in tutto più di mille soldati achei; dopodiché, alla vista di quell’immenso strazio, l’eroe greco Achille decise di affrontarlo e lo colpì con il pomello della spada della sua spada al volto, senza produrre alcun graffio, poiché Cicno era invulnerabile, e riuscì finalmente a ricacciarlo indietro a colpi di scudo fino a quando Cicno non inciampò all’indietro e cadde a terra. Cicno, era ritenuto invulnerabile al ferro e al fuoco, e avrebbe facilmente sterminato da solo l’intero esercito acheo se non fosse stato strangolato con i lacci del suo stesso elmo dal Pelìde ed ucciso. Così Achille poté mettere in fuga da solo le intere schiere troiane. Dopo averlo ucciso, Achille gli tagliò la testa e la appese in cima a Vecchio Pelio, piantando la picca a terra a terra come segno di vittoria iniziale contro l’esercito dei guerrieri avversari. Infine tentò di spogliare Cicno delle armi ma grande fu il suo stupore quando lo vide svanire nel nulla perché Poseidone, per lo strazio ed il dolore di uno dei tanti suoi valorosissimi figli uccisi, l’aveva fatto reincarnare in un cigno.

Secondo un’altra versione Achille uccise Cicno tirandogli una pietra in faccia. Anche qui comunque l’atto finale è il prodigio operato da Poseidone. Cicno viene decantato anche da Virgilio nella sua Eneide, nel Canto VIII; dove racconta la storia di questo gigante, modificandone però il nome in Caco, sostenendo che sarebbe stato ucciso da Ercole dopo averlo derubato dei suoi buoi. C’è anche un altro mito relativo ad un altro personaggio di nome Cicno, questa volta ambientato nella penisola italica. Cicno, re dei Liguri, era molto amico di Fetonte, figlio di Apollo. Dopo la morte di costui abbandonò il suo regno, vagando disperatamente sulle rive del Po, dove Fetonte era perito. Quando divenne vecchio, gli dèi, impietositi, trasformarono Cicno in un cigno bianco, animale acquatico che odia il fuoco, a causa della morte del giovane amico. Platone nel Fedone, parla dei cigni che quando si accorgono che stanno per morire, proprio allora cantano moltissimo e benissimo, essendo contenti perché stanno per andarsene presso il dio del quale sono ministri. Gli uomini invece a causa della propria paura della morte mentono sui cigni e dicono che essi, lamentando la morte, cantano per dolore, a tal proposito spiegava il filosofo Platone, che nessun animale canta quando ha paura o quando prova dolore perciò questo è impossibile. Secondo il mito, infatti, questo animale era sacro al dio Apollo e, dunque, capace di profezia. Infine la costellazione del Cigno è una delle più imponenti fra le 48 descritte da Tolomeo. Alcune delle stelle che la compongono sono molti brillanti e visibili ad occhio nudo, soprattutto d’estate. La figura del cigno, che si può stilizzare anche con la forma di una croce, si dispone lungo la via Lattea ed è quindi ricca di elementi molto luminosi. I nomi delle stelle principali, come Deneb e Albiero, sono di origine araba ed indicano le varie parti dell’uccello. Il primo, che indica la stella sulla coda del cigno, significa appunto “coda”, Sadr, invece, che costituisce la parte centrale della costellazione, significa “busto”. Le sue stelle più brillanti costituiscono anche l’asterismo noto come la “Croce del Nord”.

Favria, 16.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Certi giorni al mattino non vedo, ma sogno. Felice domenica.

Commenti