Ciclovia Brandizzo-Settimo, parla il vicesindaco Barbera

Abbiamo pubblicato su questo blog le immagini e la traccia della ciclovia che potrebbe unire Settimo a Brandizzo. Molti lettori ci hanno chiesto di segnalarla per renderla facilmente usufruibile, qualche cartello con le indicazioni, magari una cartina. Abbiamo unito le forze, noi di Ri-Ciclistica Settimese e Legambiente Settimo per portare avanti il discorso. Siamo andati a trovare al comune di Brandizzo il vicesindaco Alessandro Barbera che è anche l’assessore con delega all’ambiente.

Assessore Barbera, grazie per la disponibilità, parliamo del percorso Brandizzo-Settimo. Possiamo pensare di renderlo una vera e propria ciclovia?

Stiamo lavorando ad una rete di ciclabili che unisca più comuni, itinerari che partendo da Brandizzo portino verso Settimo, Volpiano e Chivasso. L’ Ing. Daniele Mosca, tecnico del Comune di Brandizzo sta mappando il territorio partendo dai percorsi che potranno collegare i territori di Brandizzo e Settimo T.se. Intendiamo sviluppare su queste dorsali anche tratti che possano divenire delle passeggiate nei dintorni di Brandizzo rendendo usufruibile il polmone verde che circonda la città, soprattutto recuperando la zona che fa parte del Parco del Po.

State pensando ad una tangenziale verde?

Ci rifacciamo al progetto di Corona Verde, il tratto Brandizzo-Settimo è parte di questo disegno, negli ultimi anni è stato trascurato, vogliamo ripristinare un percorso di fatto esistente. La tangenziale verde è un “sogno”, un percorso sovracomunale che è incluso nella ciclovia “VENTO”, la Venezia-Torino in bicicletta che attualmente è in fase di progettazione.

Quando potremo vedere completato il percorso?

Stiamo lavorando per inaugurare e rendere fruibile il percorso Brandizzo-Settimo per la primavera del prossimo anno.

I nostri lettori chiedono se i cartelli di divieto di transito e gli sbarramenti valgono anche per i pedoni e i ciclisti?

No, state tranquilli, cartellonistica e sbarramenti servono ad eliminare il passaggio delle auto, ad impedire gli abbandoni dei rifiuti. Sono percorribili a piedi ed in bicicletta.

Per la città, invece, come intendete incrementare la mobilità sostenibile, pedonale e ciclabile.

In Brandizzo abbiamo, tratti di ciclopedonali non collegati tra loro, puntiamo ad unirli in un disegno omogeneo. I progetti ci sono, dobbiamo reperire le risorse per realizzarli.

Ringraziamo il vicesindaco Barbera e ci diamo appuntamento alla prossima primavera per l’inaugurazione della ciclovia Brandizzo-Settimo.

Gianni Fina

