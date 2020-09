CicloSpazio

Amici lettori, da questa settimana la Ri-Ciclistica Settimese curerà uno spazio su questo giornale. Parleremo degli argomenti che ci appassionano, della bicicletta e di tutto quello che vi gira intorno. Lo faremo utilizzando due differenti modalità, la pagine del giornale ed il suo sito web. Sulla “carta” pubblicheremo interviste, inchieste, argomenti e considerazioni che richiedono maggior approfondimento. Sul sito web, saremo più disinvolti, avremo spazio per fotografie, percorsi, video e ognuno potrà offrire contributi.

Parleremo di:

– Ciclismo Lento: una delle attività della Ri-Ciclistica Settimese che promuove la bicicletta in modo “tranquillo”. Racconteremo delle pedalate in gruppo, descriveremo i percorsi, proporremo delle attività.

-Mobilità sostenibile e ciclabilità: parleremo con gli specialisti del settore, gli amministratori locali, le associazioni, per capire come dovranno cambiare le città. Le vostre idee e le vostre proposte saranno importanti, elaboreremo e sosterremo dei progetti.

– Salute e benessere: la bicicletta, il camminare, la vita all’aria aperta migliorano il nostro stato di salute. Ma quali sono gli accorgimenti e le precauzioni che dobbiamo seguire? Ce lo faremo consigliare dagli specialisti del settore.

-Ambiente: per meglio conoscere l’ambiente che ci circonda, comprendere il nostro territorio per viverlo in modo più consapevole. Organizzeremo iniziative facendoci aiutare dalle associazioni ambientaliste.

-Coinvolgimento delle Associazioni che svolgono attività all’aria aperta e che intendono raccontare le proprie esperienze e proporre attività.

-Coinvolgimento di ciclisti ed appassionati potranno raccontare le loro esperienze, consigliare percorsi, inviare video e tracce dei percorsi effettuati.

Questo è quello che ci proponiamo, lo dovremo fare insieme. I Vostri contributi: foto, video, percorsi saranno importanti. Le Vostre proposte e le Vostre opinioni saranno indispensabili.

Per contattarci potrete:

scriverci all’indirizzo e-mail: ri.ciclistica@gmail.com

o, se vi è più comodo, telefonare al 3932308853

Commenti