Ciclisti Sotto Assedio

Nel 1706, Torino era assediata dalle truppe francesi, prima dello scontro decisivo Vittorio Amedeo II e il cugino Eugenio di Savoia-Soissons comandanti dell’esercito Piemontese salirono sul colle per osservare lo schieramento dei nemici e disporre un piano di battaglia. Il Duca fece un voto alla Vergine Maria, in caso di vittoria, avrebbe fatto costruire un santuario a Lei dedicato. La vittoria arrise ai Piemontesi e abbiamo la basilica di Superga.

I ciclisti settimesi per un po’ non potranno salire a Superga, la vedremo da lontano, dalla piana. Anche adesso siamo sotto assedio, facciamo voto che quando tutto sarà finito e avremo vinto saliremo in bicicletta a Superga. Saliremo con le bici da corsa su strada, da Rivodora, o dalla panoramica, o arrivando da Chieri, o da Baldissero. Saliremo con le mountain bike per i cento sentieri. Saliremo con le gravel mischiando i percorsi. Saliremo quando l’assedio sarà finito e sarà una bella pedalata.

giannifina

Commenti