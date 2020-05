Mercoledì 6 maggio prenderà il via la sesta prova del Giro d’Italia Virtual : 31,5 km e 1.180 metri di dislivello con l’arrivo in salita di Sestriere, parte finale della tappa 20 della Corsa Rosa (Alba – Sestriere, da Briancon). Dopo le prime cinque prove, la Classifica Generale vede l’Astana Pro Team in Maglia Rosa con un vantaggio di 26’15” sul Team Jumbo – Visma e di 38’07” sulla Androni Giocattoli – Sidermec

I TEAM E I CORRIDORI AL VIA MERCOLEDÌ

La sesta frazione vedrà contrapposti i portacolori dell’Astana Pro Team Jakob Fuglsang (vice-campione Olimpico su strada, vincitore della Liège-Bastogne-Liège 2019 e di due edizioni del Critérium du Dauphiné) e il campione nazionale kazako su strada e a cronometro Alexey Lutsenko, Antwan Tolhoek e Laurens De Plus (Binck Bank Tour 2019) per il Team Jumbo – Visma. Fausto Masnada, vincitore della tappa 6 della Corsa Rosa 2019 e l’Under 23 Kevin Colleoni difenderanno i colori della Nazionale italiana.