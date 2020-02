CICLISMO. Tissot exclusive Official Timekeeper del Giro d’Italia

È stato annunciato oggi l’accordo tra RCS Sport e Tissot che sarà il cronometro ufficiale della Corsa Rosa e di tutte le gare italiane organizzate da RCS Sport. La durata della partnership sarà di tre anni (2020/2021/2022) e comprende oltre al Giro d’Italia, le Strade Bianche, la Milano Sanremo, la Tirreno-Adriatico, Il Giro di Sicilia, la Milano-Torino, il GranPiemonte e Il Lombardia.

Per celebrare la partnership con il Giro d’Italia, Tissot lancia il Tissot Chrono XL Giro d’Italia 2020, cronografo con diametro di 45 mm che rende omaggio alla prima collaborazione tra Tissot e il Giro.

DICHIARAZIONI

Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup ha dichiarato: “Lo Sport, il Giro d’Italia e tutto il ciclismo sono un asset fondamentale per il nostro gruppo. Vogliamo far crescere i nostri eventi ogni anno di più e l’entrata di partner di livello internazionale come Tissot ci rende fieri perché significa che stiamo lavorando nella giusta direzione. Sono certo che la collaborazione tra le due nostre aziende sarà proficua e vincente come lo sono i nostri rispettivi prodotti”.

Francois Thiébaud, Presidente Tissot, ha detto:“È con orgoglio che Tissot annuncia di essere diventata partner e cronometrista ufficiale del Giro d’Italia. È la prima volta nel mondo del ciclismo che un brand dell’orologeria diventa partner mondiale dei principali eventi ciclistici. Il coinvolgimento di Tissot in veste di partner di grandi eventi sportivi, come il Giro, consente di associare alla bellezza e alla capacità del prodotto valori emotivi riscontrabili nello sport con prestazioni sia individuali che collettive. Riconoscere la precisione del nostro cronometraggio significa confermare anche la precisione dei nostri orologi. Con questi impegni, Tissot è orgogliosa di vestire il tempo e di esserne un degno custode.”

Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport, ha sottolineato come: “La Corsa Rosa negli ultimi anni è cresciuta a livello esponenziale così come altre nostre manifestazioni come Strade Bianche senza dimenticare le nostre due gare monumento, la Milano-Sanremo e Il Lombardia. Questo accordo di tre anni con Tissot, brand di caratura mondiale che nello sport ha già una storia conclamata, ci rende orgogliosi perché vuol dire che grandi aziende individuano nei nostri eventi una risorsa strategica dove investire”.

TISSOT E LO SPORT

Il segno + nella bandiera svizzera all’interno del logo Tissot simboleggia la qualità svizzera e l’affidabilità che caratterizzano il brand dal 1853. I suoi orologi, distribuiti in tutto il mondo, rendono Tissot leader dell’industria orologiera svizzera tradizionale, con oltre 4 milioni di esemplari esportati ogni anno. Tissot è da sempre fedele al suo claim “Innovators by Tradition”, innovatori per tradizione. L’alta qualità del brand, che si esprime in ogni singolo dettaglio, è riconosciuta in tutto il mondo.

Tissot è oggi cronometrista ufficiale e partner di molteplici discipline sportive, tra cui il basket (NBA e FIBA), il motociclismo (MotoGP™ e Campionato mondiale di Superbike FIM) e molti altri sport come l’hockey su ghiaccio, la scherma, il rugby e il ciclismo (Tour de France e Campionato del mondo di ciclismo UCI), Proprio quest’ultimo è uno degli sport in cui l’azienda è maggiormente presente. Tissot partecipa infatti a svariati eventi ciclistici da ormai 50 anni. Orgogliosa delle proprie radici svizzere, nel 1995 l’azienda ha rafforzato il proprio impegno associandosi all’Unione Ciclistica Internazionale (UCI). Da allora, Tissot è cronometrista ufficiale dei campionati del mondo di ciclismo su strada, su pista, di mountain bike e di BMX nonché della coppa del mondo di ciclismo su pista UCI.

Dopo avere riallacciato i rapporti con il Tour de France e la Vuelta nel 2016, Tissot firma ora il Grande Slam con il Giro d’Italia, diventando pertanto il primo cronometrista ufficiale svizzero della storia dei 3 maggiori tour dell’universo ciclistico

