Dopo la memorabile impresa del Record Solidale (12 ore di pedalata sui rulli e 366 chilometri percorsi, 33 incredibili ospiti e 10.600 mascherine chirurgiche da donare) di poche settimane fa, Paola Gianotti torna a pedalare, ovviamente da casa sui rulli. Una nuova “Gianottata“, dunque, come la definisce il fotografo Fabrizio Malisan, suo grande amico.

Sabato 2 maggio inizia il Giro di Paola Gianotti #keepbrave: si tratta di un Giro d’Italia virtuale, con numeri da capogiro (20 giorni, 20 regioni, 20 tappe, 40 ospiti). Il mese di maggio da sempre è il mese del ciclismo, quello del Giro d’Italia, e visto che anche nel 2020 Paola Gianotti avrebbe dovuto anticipare di un giorno il passaggio della Corsa Rosa, così come fatto con successo l’anno passato, ma la manifestazione è stata rimandata, così è nata l’idea di dare un valore diverso al Giro d’Italia e di farlo con una pedalata virtuale da casa. Ogni giorno una tappa e una Regione diverse, partendo ovviamente dal Piemonte. Sabato 2 maggio si parte dunque alle ore 10.30 per la diretta sui social network e su Zwift per la pedalata di 90 minuti. Da lunedì 4 maggio gli appuntamenti saranno dalle ore 18.15 alle 19.30.

Una pedalata simbolica quotidiana per ogni Regione per valorizzare il nostro territorio, con 2 ospiti a puntata parlando di ciclismo, salite, specialità culinarie e percorsi ciclo turistici.

Commenti