In attesa della strada, della annunciata ripresa delle corse e del Giro d’Italia a ottobre, l’Androni Giocattoli Sidermec, proprio nel fine settimana che avrebbe dovuto veder partire la Corsa Rosa, porta a casa un bel terzo posto nel Giro d’Italia Virtual organizzato da Rcs Sport su sette tappe. Tra i protagonisti, anche il gassinese Mattia Viel, che ha fatto registrare sui rulli il terzo miglior tempo assoluto nella terza tappa del Giro d’Italia Virtual, la Udine-San Daniele del Friuli, e la sesta piazza individuale nella cronometro finale di Milano che ha confermato il podio finale per i campioni d’Italia dietro ai vincitori dell’Astana Pro Team e alla Jumbo Visma. Anche sui rulli da casa, dunque, non sono mancati spirito e attitudine per l’Androni

Giocattoli Sidermec.

Per Mattia Viel questa è stata “una bella esperienza che ci ha fatto rivivere l’atmosfera delle corse durante un periodo difficile. Ho avuto l’occasione di rappresentare i colori dell’Androni Giocattoli Sidermec nella tappa friulana, con uno stimolo in più date le mie origini, e nella cronometro di chiusura, con arrivo a Milano. Oltre ai piazzamenti individuali, assieme ai miei compagni abbiamo chiuso sul podio della classifica

a squadre, dietro Astana e Jumbo Visma. Seppur Virtual, per gli appassionati e gli sponsor è stata l’unica opportunità per sentir parlare di Giro d’Italia e noi ce l’abbiamo messa tutta per farvi comunque divertire, in attesa di quello vero! A presto e ricordate di donare alla Croce Rossa Italiana”.

Sulla Corsa Rosa virtuale, che si è sviluppata nell’arco di quasi un mese sul tracciato finale di alcune tappe del Giro vero e ha visto partecipare alcune professionistiche, ex campioni e tanti appassionati amatori, arriva anche il commento del team manager di Androni Giocattoli Sidermec, Gianni Savio: “I ragazzi sono stati molto bravi ad interpretare tutte le tappe con grande determinazione. Abbiamo ottenuto un risultato importante. Sotto il profilo sportivo abbiamo conquistato il podio finale: terzi classificati dopo grandi squadre quali Astana e Jumbo Visma. Sotto l’aspetto pubblicitario abbiamo offerto a tutte le aziende che ci sostengono, e in particolare ai main sponsor Androni Giocattoli e Sidermec, una grande promozione a livello mediatico internazionale”.

I momenti della Corsa Rosa virtuale, infatti, sono stati trasmessi in occasione di ogni tappa sul sito e su tutti i canali social del Giro d’Italia. Per l’Androni Giocattoli Sidermec, che come tutte le squadre partecipanti ha presentato due corridori per ciascuna tappa, nell’arco delle sette frazioni si sono alternati, oltre a Viel, Nicola Bagioli, Mattia Frapporti, Luca Chirico, Matteo Spreafico, Nicola Venchiarutti e Alessandro Bisolti.

Commenti