CICLISMO. Le stelle del ciclismo si sfidano con The Challenge of Stars

RCS Sport, in partnership con BKOOL, presenta The Challenge of Stars. Il primo torneo virtuale tra corridori professionisti. 8 scalatori e 8 velocisti si affronteranno in sfide ad eliminazione diretta per eleggere il più forte nelle rispettive categorie.

La tecnologia di BKOOL permetterà a tutti gli utenti che seguiranno l’evento di vivere un’esperienza innovativa, coinvolgente e immersiva con una diversa prospettiva che li farà partecipare a tutte le sfide come fossero realmente sulle strade. Per la prima volta i corridori si affronteranno in una sfida ad eliminazione diretta. I tabelloni con gli accoppiamenti verranno comunicati all’interno dei profili social ufficiali. Lo Stelvio e la campagna toscana faranno da cornice alle competizioni.

Tra i grandi nomi al via Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone (Trek – Segafredo), Jakob Fuglsang (Astana Pro Team), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Pascal Ackermann (Bora–Hansgrohe), Warren Barguil (Arkéa–Samsic), Rafał Majka (Bora–Hansgrohe), il campione del mondo su strada Mads Pedersen (Trek – Segafredo), Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic), Fabio Jakobsen (Deceuninck – Quick Step), Caleb Ewan (Lotto Soudal), Matteo Trentin (CCC Team), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Simon Geschke (CCC Team). La lista completa dei corridori al via verrà comunicata nei prossimi giorni.

Sui profili ufficiali dell’evento (Facebook, Instagram, Twitter) si potranno seguire tutte le fasi che porteranno alle finali del torneo. La composizione del tabellone, le dirette Instagram con alcuni dei protagonisti, i sondaggi con gli utenti per pronosticare i 2 vincitori (scalatore e sprinter), accompagneranno tutti gli appassionati fino ai 2 giorni delle finali.

Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport, ha detto: “In questo periodo, l’impossibilità di svolgere corse su strada, ci ha portato a pensare a modalità nuove per poter organizzare gare ciclistiche. Sono nate così la Milano Sanremo Virtual Experience e il Giro d’Italia Virtual. Il passo successivo è stato quello di ideare un format unico, innovativo e ingaggiante come “The Challenge of stars”. Un prodotto dalle grandi potenzialità televisive che permetterà a tutti i tifosi, anche grazie alla piattaforma BKOOL, di vivere una vera esperienza di ciclismo professionistico e ai top riders di misurarsi in sfide inedite su questo nuovo terreno”.

Benito Vázquez, CEO di BKOOL, ha dichiarato: “Dopo molti anni in cui abbiamo organizzato gare di ciclismo indoor per amatori sulla nostra piattaforma, recentemente BKOOL ha iniziato ad organizzare anche competizioni per professionisti, trasmesse attraverso diversi canali media, che hanno avuto un grande successo.

Siamo convinti che la fusione tra le capacità tecnologiche del nostro simulatore e l’esperienza e la conoscenza di RCS Sport segnerà una nuova pietra miliare nello sviluppo di questo tipo di competizioni, creando un evento innovativo e molto attraente sia per il pubblico che per i professionisti, che per la prima volta si troveranno a competere in questo formato.”

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social dedicati dell’evento e avrà distribuzione televisiva internazionale.

LE STELLE AL VIA – I VELOCISTI / PASSISTI

Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe)

Mads Pedersen (Trek – Segafredo)

Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Fabio Jakobsen (Deceuninck – Quick Step)

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Matteo Trentin (CCC Team)

LE STELLE AL VIA – GLI SCALATORI

Rafał Majka (Bora–Hansgrohe)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Warren Barguil (Team Arkéa Samsic)

Jakob Fuglsang (Astana Pro Team)

Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

Simon Geschke (CCC Team)

La lista completa dei corridori al via verrà comunicata nei prossimi giorni.

Commenti