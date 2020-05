Da lunedì 4 maggio, Mattia Viel è finalmente potuto tornare a pedalare in sella alla sua bicicletta sulle strade piemontesi e non piu’ solamente sui rulli, in casa. Il ciclista professionista di Gassino Torinese in forza al team Androni Giocattoli – Sidermec ha voluto però mandare un messaggio a tutti i suoi tifosi e amici: “Dopo due mesi, non vi nascondo che mi sono emozionato. Un piccolo messaggio per i miei amici sportivi: questa mattina ho litigato con i rulli e ci siamo promessi che non ci saremmo visti per un po’. Quindi, per favore, ricordate che gli assembramenti non sono permessi. Pratichiamo sport all’ aria aperta, divertiamoci, facciamolo in sicurezza ma non dimentichiamoci di rispettare le regole. Non vanifichiamo tutto ciò che abbiamo fatto fino ad ora. Ho studiato lingue, se non fosse abbastanza chiaro potrei riprovare in inglese, francese, tedesco. Mi auguro con tutto il cuore che basti in italiano. Forza!”.

Bravo Mattia Viel!

Commenti