Mercoledì 22 aprile prenderà il via la seconda prova del Giro d’Italia Virtual: 32.7 km collinari da Linaro a Sogliano al Rubicone, parte del percorso della tappa 12 della Corsa Rosa Cesenatico-Cesenatico (Nove Colli). Dopo la prima tappa la Classifica Generale vede l’Astana Pro Team in Maglia Rosa grazie alle prove di Alexey Lutsenko e Davide Martinelli. Il team kazako guida con 6’46” di vantaggio sulla Nazionale italiana e 9’40” sul Team Bahrain-McLaren.

Oltre 7.000 le iscrizioni ad oggi sulla piattaforma www.garminvirtualride.com/it, provenienti da 106 Paesi nel mondo e dai cinque continenti.

Le nazioni più rappresentate oggi sono Italia, Spagna, Olanda, Giappone e Gran Bretagna.

I TEAM E I CORRIDORI AL VIA MERCOLEDÌ

La seconda frazione sul percorso della Nove Colli vedrà contrapposti i portacolori dell’Astana Pro Team Omar Fraile (vincitore di una tappa al Giro d’Italia 2017, una al Tour 2018 e due volte vincitore della Classifica di Miglior Scalatore alla Vuelta a España) e Hugo Houle a Sonny Colbrelli (vincitore del Gran Piemonte 2018 e della Freccia del Brabante 2017) e l’Under 23 Giovanni Aleotti che difenderanno i colori della Nazionale italiana oltre che ai vinctori di tappe al Giro Eros Capecchi e Matej Mohorič (Team Bahrain-McLaren).

– ASTANA PRO TEAM, Omar Fraile e Hugo Houle

– MOVISTAR TEAM, Lluís Mas e Eduardo Sepulveda

– TEAM BAHRAIN-MCLAREN, Eros Capecchi e Matej Mohorič

– TEAM JUMBO – VISMA, Koen Bouwman e Antwan Tolhoek

– ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC, Luca Chirico e Matteo Spreafico

– BARDIANI CSF FAIZANÈ, Giovanni Lonardi e Filippo Zana

– VINI ZABÙ KTM, Edoardo Zardini e Alessandro Iacchi

– NAZIONALE ITALIANA, Sonny Colbrelli e Giovanni Aleotti

LEGENDS

Giovedì saranno i grandi ex (Legends) a sfidarsi con Ivan Basso, Stefano Garzelli, Alessandro Ballan, Claudio Chiappucci, Andrea Tafi, Stefano Allocchio, Alessandro Bertolini e Matteo Montaguti, che dopo la prima prova guida la Generale con 3’12” di vantaggio su Claudio Chiappucci e 12’47” su Andrea Tafi.

PINK RACE

Tra le donne guida il team Trek-Segafredo grazie alle prestazioni nella prima frazione di Elisa Longo Borghini e Lizzie Deignan. La Nazionale italiana è seconda nella generale a 4’18”, terza la Movistar Team Women a 11’03”.

I TEAM E LE ATLETE AL VIA MERCOLEDÌ

Elena Cecchini e Marta Cavalli difenderanno i colori della Nazionale italiana nella sfida che vedrà protagoniste tra le altre anche Elisa Longo Borghini e Lucinda Brandt (Trek-Segafredo) e Lourdes Oyarbide e Alba Teruel (Movistar Team Women)

– ASTANA WOMEN’S TEAM, Katia Ragusa e Yareli Salazar

– MOVISTAR TEAM WOMEN, Lourdes Oyarbide e Alba Teruel

– TREK–SEGAFREDO, Elisa Longo Borghini e Lucinda Brandt

– NAZIONALE ITALIANA, Elena Cecchini e Marta Cavalli

LA TAPPA DI MERCOLEDÌ

Tappa 12 – da mercoledì 22 a venerdì 24 aprile

CESENATICO > CESENATICO (Nove Colli) da Linaro a Sogliano al Rubicone– (32,7 km–dislivello 980)

ISCRIZIONI, INFO E REGOLAMENTO SULLA NUOVA PIATTAFORMA WWW.GARMINVIRTUALRIDE.COM/IT

Al Giro d’Italia Virtual possono partecipare tutti gli appassionati, italiani e stranieri, che siano in possesso di un account Garmin Connect. Basterà iscriversi gratuitamente al sito web www.garminvirtualride.com/it, caricare i file GPX delle sette tappe del Giro d’Italia Virtual e installarli sul proprio ciclocomputer Garmin Edge. Cosa serve ancora? Solo un rullo interattivo Tacx o di altro costruttore, su cui collocare la propria bicicletta, da connettere all’Edge. A questo punto il “ciclista” potrà partecipare a tutte le tappe nelle date come da calendario. L’iscrizione sarà valida per tutte le tappe del progetto. L’area di iscrizione verrà divisa in 4 gruppi: Amatori, Legends, Pro e Woman che avranno quattro classifiche distinte. La piattaforma sarà in quattro lingue mentre il regolamento in italiano e inglese.

