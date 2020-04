CICLISMO. Ha preso il via il Contest Virtual Tour Italy 2020

Il mondo del ciclismo non resta fermo. Ha preso il via il “Contest Virtual Tour Italy 2020 #iostoacasarullando”. Si tratta di una competizione virtuale pedalando da casa sui rulli che, si sviluppa in più tappe, nell’arco di varie settimane, fino al termine delle limitazioni governative relative alla pandemia Covid – 19. Possono partecipare alle tappe del “Contest Virtual Tour Italy 2020 #iostoacasarullando” tutti i possessori di tessera/licenza rilasciata da Enti di Promozione Sportiva e Federazione Ciclistica comprese le categorie agonistiche e professionistiche Federali, ovvero Cicloamatori, Cicloturisti, Ciclosportivi, Professionisti, Under 23, Paralimpici, Juniores, Allievi, Esordienti. Per partecipare occorre effettuare l’iscrizione, alle singole tappe, da effettuare sul sito https://www.speedpassitalia.it/2020/04/05/contest-virtual-tour-italy/ secondo le procedure e inserimento dati come da una normale gara, compilando tutti i campi previsti. La partecipazione e l’iscrizione è a carattere gratuito. L’iscrizione è possibile effettuarla dal lunedì, con chiusura alle ore 24 del venerdì di ogni singola settimana. Le classifiche di tappa e finale del “Contest Virtual Tour Italy 2020 #iostoacasarullando” sono disposte nel seguente modo:

1 – Classifica unica per tutti i concorrenti sesso maschile di maggiore età appartenenti a categorie cicloamatoriali, ciclosportivi e cicloturisti, con premiazione come da art. 11;

2 – Classifica unica per i concorrenti under 18, con premiazione come da art. 12;

3 – Classifica unica per tutte le categorie paralimpiche, con premiazione come da art. 13;

4 – Classifica unica per tutte le categorie femminili, con premiazione come da art. 14;

5 – Classifica unica categoria ELITE ovvero Professionisti e Under 23 (maschili e femminili) come da art. 15.

