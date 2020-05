CICLISMO. Che numeri per la prima edizione del Giro d’Italia Virtual by Enel

Il Giro d’Italia Virtual by Enel organizzato da RCS Sport insieme a Garmin Edge e Tacx ha visto più di 10,000 persone collegate per ogni tappa che hanno pedalato virtualmente sul finale di sette frazioni della Corsa Rosa: dall’arrivo di Tortoreto, al percorso mosso della Nove Colli, il finale di San Daniele del Friuli da finisseur, gli arrivi in salita di Madonna di Campiglio e di Sestriere, con circa 1000 metri di dislivello negli ultimi 30 km e per finire i 15,7 km della cronometro di Milano (tappa completa). A testimonianza dell’interesse suscitato da questo nuovo evento anche i 2,5 milioni di video views sulle piattaforme ufficiali e le 500 stories pubblicate sul profilo Instagram.

Un assaggio della Corsa Rosa che sarà ma anche una competizione vera. Tra i pro l’Astana Pro Team si è aggiudicata la prima edizione del Giro d’Italia Virtual indossando la Maglia Rosa sin dalla prima tappa. Un dominio ottenuto grazie alle prove di corridori come Jakob Fuglsang, Alexey Lutsenko, Davide Martinelli, Ion e Gorza Izaguirre. Tra i grandi nomi del mondo del pedale che si sono sfidati virtualmente lungo il percorso della Corsa Rosa anche Elia Viviani, Domenico Pozzovivo, Robert Gesink, Sonny Colbrelli, Steven Kruijswijk, Grega Bole, Enrico Battaglin, Omar Fraile, Alberto Bettiol, Fausto Masnada e Laurens De Plus.

CLASSIFICA FINALE

Astana Pro Team Team Jumbo – Visma, a 49’57” Androni Giocattoli – Sidermec, a 1:01’25”

PINK RACE

Tra le donne, la Trek-Segafredo ha conquistato la prima edizione della Pink Race, comandando la Classifica Generale sin dalla prima tappa, grazie alle prestazioni delle sue atlete come Elisa Longo Borghini, Lizzie Deignan, Ellen Van Dijk, Audrey Cordon Ragot, Lucinda Brand e Letizia Paternoster.

CLASSIFICA FINALE PINK RACE

Trek-Segafredo, Nazionale Italiana, a 24’07” Astana Women’s Team, a 1:00’12”

LEGENDS

Tanti i grandi ex che si sono sfidati tra le Legends: Alessandro Ballan, Ivan Basso, Stefano Garzelli, Claudio Chiappucci, Mario Cipollini, Andrea Tafi, Stefano Allocchio, Alessandro Bertolini, Matteo Montaguti e tanti altri che hanno poi raccontato le loro esperienze ed emozioni attraverso “dopo tappa live” in diretta social sui canali della Corsa Rosa. E tanti ospiti conosciuti che hanno portato la loro passione per la bici e il Giro tra cui Baldini, Cassani, Contador, Di Rocco, Doris, Fisichella, Melandri, Starace, Zorzi, Wierer.

