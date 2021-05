Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Canavesano d’adozione, Egan Bernal ha vinto la 104esima edizione del Giro d’Italia, conclusasi oggi a Milano.

Cresciuto a Pertusio, Bernal, di nazionalità colombiana, è cittadino onorario di San Colombano Belmonte e di Cuorgnè. Grande la soddisfazione anche del territorio Canavesano per questo successo.

“Il Canavese è la patria di adozione di Egan Bernal. Grazie a Giovanni Ellena e a Gianni Savio è cresciuto a Pertusio. E oggi anche Uncem, anche i Comuni canavesani fanno festa con Bernal che dopo il Tour vince il Giro“.

Lo affermano in una nota, Marco Bussone e Roberto Colombero, presidente nazionale e regionale Uncem, l’Unione Nazionale Enti e Comuni Montani.

“Una grande festa del ciclismo che è montagna. E che ha visto il Piemonte protagonista – aggiungono -. Anche con Filippo Ganna, trionfatore, grande campione di Vignone, Comune montano del Verbano. Oggi guadiamo ai ‘nostri’ campioni ricordando le vittime del Mottarone“.

Ganna: “Lavorato tanto per Bernal, lui ha concluso qualcosa di stupendo”



“C’è stato un avvicinamento duro e diverso. Oggi siamo riusciti a battere anche la sfortuna, si è messa anche quella di mezzo. Abbiamo comunque portato a casa un bellissimo risultato“.

Lo ha detto Filippo Ganna, vincitore dell’ultima tappa del Giro d’Italia, che aveva forato lungo il percorso riuscendo comunque a prevalere nella crono.

“Bernal ha concluso qualcosa di stupendo, creato in tre settimane – ha aggiunto il corridore piemontese – intervistato da Rai Sport -. L’anno scorso ero arrivato a Milano dicendo di non essere stanco, quest’anno non lo posso dire perché abbiamo lavorato tanto per Egan per tenerlo fuori dai pericoli. È stata una vittoria di squadra e del gruppo, grazie a lui che ha finalizzato tutto al meglio“.

“Ora momento di riposo, poi comincerà periodo di altura per recuperare. Poi speriamo di vederci a Tokyo con stesse gambe e stessa mentalità di adesso”, ha concluso Ganna.

