Lorenzo Rinaldi, dalla sua prima gara da Juniores con i colori del Vigor Cycling Team, non poteva aspettarsi di più. L’atleta classe 2003 di Montanaro era reduce da un brutto infortunio occorsogli lo scorso inverno a causa di una banale caduta in mountain bike: frattura alla seconda vertebra cervicale e stop forzato di 3 mesi. Tornato in bicicletta solamente nel mese di febbraio, dopo una riabilitazione dura e faticosa, Lollo ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, dedicandosi anima e corpo a questa nuova avventura sui pedali, dopo l’esperienza con la Canavese Mtb. Lorenzo Rinaldi, infatti, da subito si è dedicato alla mountain bike, ma dalla scorsa stagione ha preso parte a gare su strada, togliendosi belle soddisfazioni in sella nella categoria Allievi, come il secondo posto alla Coppa Peralba – 1° Memorial Davide Salvatico di Venasca, le seste posizioni al 1° Trofeo Fiorenzo Magni Appiano Gentile-Magreglio e alla Marano-Ospitaletto e l’ottava piazza al 16° Trofeo dello Scalatore Valle Imagna Almenno San Bartolomeo-Albenza.

Nel 2020, come anticipato, il passaggio tra gli Juniores con il Vigor Cycling Team e l’esordio stagionale con vittoria alla 49° Course de Cote Martigny-Mauvoisin, in Svizzera, gara di 37 chilometri valevole per il Campionato Elvetico della Montagna. Di scena tra gli Under 19, il montanarese ha aspettato il finale della corsa per sferrare l’attacco decisivo: quando all’arrivo mancavano infatti 3 chilometri, Lollo è scattato con un’azione potente e non si è fatto più riprendere dagli inseguitori, conquistando così un prestigioso successo. E non poteva di certo esserci modo migliore per iniziare la stagione!

