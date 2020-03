Mattia Viel ha risposto presente all’invito dell’A.s.d. Ciclitorino che nelle giornate del 22 e 23 febbraio ha dato vita all’evento AllenaTO. Si tratta di un cycling training camp che ha dato la possibilità di pedalare fianco a fianco con il ciclista gassinese del Team Androni Giocattoli Sidermec, reduce dalla partecipazione al Tour de Langkawi.

Da segnalare, inoltre, che in questi giorni Mattia Viel, così come tutti i suoi compagni di squadra, si sta allenando sulle strade di casa, senza la possibilità di prendere parte a competizioni.

A motivare la decisione presa è Gianni Savio, team manager della squadra campione d’Italia: “Siamo totalmente d’accordo con le decisioni degli organizzatori che hanno portato all’annullamento di tutte le gare italiane fino al prossimo mese. Riteniamo debba essere salvaguardata la salute del pubblico e di tutti i componenti le varie squadre, senza assunzione di eventuali rischi. Coerenti con le decisioni prese in Italia, rinunciamo nel mese di marzo a partecipare ad altre gare all’estero. Speriamo davvero che la situazione si normalizzi al più presto per la salute di tutti e per poter tornare ad offrire spettacolo alle corse”.

