Sabato 2 maggio, prenderà il via la quinta prova del Giro d’Italia Virtual : 30 km e 710 metri di dislivello con l’arrivo in salita di Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio), parte finale della tappa 18 della Corsa Rosa (Pinzolo – Laghi di Cancano, da Bocca del Braulio).Dopo le prime quattro prove, la Classifica Generale l’Astana Pro Team in Maglia Rosa con un vantaggio di 18’33” sulla Bahrain-McLaren e di 20’53” sulla Nazionale Italiana.La quinta frazione vedrà contrapposti i portacolori dell’Astana Pro Team Jakob Fuglsang (vice-campione Olimpico su strada, vincitore della Liège-Bastogne-Liège 2019 e di due edizioni del Critérium du Dauphiné) e Ion Izaguirre (vincitore di tappa al Giro d’Italia e al Tour de France), Steven Kruijswijk (quarto nella Generale della Corsa Rosa 2016 e terzo sul podio finale del Tour 2019) e Robert Gesink (quarto nella Generale del Tour 2016) per il Team Jumbo – Visma. Samuele Battistella e l’Under 23 Gabriele Benedetti difenderanno i colori della Nazionale italiana.