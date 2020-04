Con delibera presidenziale n. 40 del 14 aprile 2020, la Federazione Ciclistica Italiana annulla tutte le gare in programma fino alla fine di giugno e prevede inoltre il rinvio, a data da destinarsi, di tutti i Campionati Italiani che si sarebbero dovuti svolgere nel mese. Una decisione presa dal presidente della Federciclismo Renato Di Rocco, da sottoporre al Consiglio Federale per la ratifica, che è stata adottata per motivi di estrema urgenza visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria di particolare gravità ed estensione in atto in Italia e prevede l’annullamento, come anticipato, di tutte le gare di tutte le specialità e categorie del calendario FCI fino al 30 giugno 2020. Il Consiglio Federale, nella riunione del 31 marzo scorso, nel quadro dell’emergenza per il COVID-19 aveva deciso la sospensione di tutte le gare di tutte le specialità e categorie del Calendario FCI fino al 1 giugno 2020.

