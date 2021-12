E’ mancato il Prof. Giovanni Gennaro, nato a Pachino, Siracusa, terra natale di Sicilia a cui era molto affezionato ma, anche legato alla Comunità adottiva di Cuorgnè avendo sposato una Cuorgnatese, residenti entrambi in quel di Campore. Nella Scuola Media di Cuorgnè, adesso scuola secondaria di primo grado, ha insegnato dal lontano 1976 fino al 2007 per ben 31 anni con brillante incarico di Vicepreside per svariati anni. Persona solare e gioviale insegnava tecnologia ed informatica. Giovanni era una persona stupenda, conservo il ricordo di quel giorno uscito dalla Banca: “Eravamo all’inizio dell’autunnno mi ha parlato, li su due piedi, ad una mia domanda banale su di una foglia che si era posata su di una panchina, una vera lezione di scienze, in base alle foglie che si trovavano lungo l’allea, e altre persone si sono avvicinate affascinate dal suo discorrere calmo, colto, ma trasmesso in maniera semplice”. Giovanni era una persona che amava discutere e confrontarsi su tutto dalla politica a fatti di ordinaria quotidianità. Mi affascinava il suo modo di parlare, sempre esaustivo e semplice e bravo nell’esporre gli argomenti, anche senza prepararsi prima. Il mio personale rimpianto, è di non aver mai pranzato con lui, avendo saputo da lui stesso della sua passione della buona cucina, abbinata alle sue bellissime chicchierate, sempre interessanti.

Caro Giovanni hai formato dando la Tua parte di prima piega a brigate di studenti cuorgnatesi, ci mancherai a tutti noi.

Con Te sia la Tua terra natale Pachino, mi ricordo che quando ne parlavi Ti si illuminavano gli occhi e potevo scorgere i profumi ed il sole della calda e assolata Sicilia, che Cuorgnè dove tanto hai dato all’istruzione di persone che adesso sono donne e uomini e che hai aiutato a crescere.

Giovanni il Tuo ricordo rimarrà sempre nei nostri animi, grande professore.

Condogliane alla moglie Luciana, ai figli Giuseppe, Carlo e Anna con relative famiglie ea al fratello Benedetto e famiglia.

I funerali avranno luogo a Cuorgnè sabato 4 dicembre alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale, partendo dalla Casa Funeraria “Riva”, via Fratelli Rosselli 73 Cuorgnè. Dopo la funzione proseguirà per il tempio crematorio di Mappano, le ceneri riposeranno nel Cimitero di Cuorgnè.

S. Rosaro recitato presso la Casa Funeraria Riva Venerdì 3 dicembre alle ore 20,30.

La Cara Salma verrà esposta presso la Casa Funeria Riva via Fratelli Rosselli 7 Cuorgne, con i seguenti orari 9,00-12,00 – 15,00 – 18,00

Commenti