CHIVASSO. Centinaia di palloncini bianchi al cielo, migliaia di lacrime versate e ancora da versare. Il Duomo pieno come mai s’era visto e una piazza che non riusciva a tenere i tanti, tantissimi chivassesi che oggi, martedì 23 novembre, hanno voluto esserci per dire “ciao” a Ginevra.

Ragazzi e ragazze, compagni e compagne di scuola, amici, conoscenti.

Adolescenti ma anche adulti. Uomini e donne di tutte le età che hanno voluto unirsi al dolore della famiglia Demedici, di mamma Stefania e papà Pierluca che piangono la loro primogenita Ginevra, 17 anni.

Si sono svolti questo pomeriggio, in Duomo a Chivasso, sotto un cielo grigio, i funerali di Ginevra Demedici.

Ginevra ha smesso di lottare contro quel male che non le dava tregua da due anni e mezzo domenica 21 novembre, in un letto dell’ospedale Regina Margherita di Torino, dov’era ricoverata.

Studentessa al quinto anno del Liceo Martinetti di Caluso, Ginevra era una ragazza d’oro: bella, radiosa, solare, sempre allegra anche e nonostante la malattia.

“Combatteva come una leonessa”, ricordano i famigliari.

Aveva una grande passione, la danza, che praticava alla scuola “Ballando sul Mondo” di Brandizzo: l’ultimo allenamento appena un mese fa. Nipote del fondatore e presidente dell’Istituto Musicale Comunale Leone Sinigaglia, Riccardo Ariagnio, Ginevra Demedici sapeva farsi voler bene da tutti. E il dolore che oggi Chivasso prova ne è la più grande dimostrazione.

Servizio fotografico a cura di Diego Andrà

Commenti