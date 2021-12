Boh! Una di quelle notizie che ti arrivano come uno schiaffo e ti lasciano stordito per ore e ore. E’ morta Mara Anastasia. S’è tolta la vita. La conoscevo. La conoscevamo in tanti. Insieme, io lei e altri, nella redazione de La Nuova Periferia dei tempi d’oro, senza nulla togliere al presente. Quelli di un giornale che sapeva anche far cadere una giunta comunale e lo fece. Quelli di un manipolo di ragazzi che tutti i santi giorni andavano all’arrembaggio delle Istituzioni, non sempre consapevoli dei pro e dei contro, perlopiù incoscienti, machisenefregava. Gli anni del giornale in via Italia e delle foto in bianco e nero. Gli anni del giovane Pasquale Centin ancora in cerca dell’amore della sua vita e dell’antagonista di sinistra Antonio Napoli. Gli anni di Paola Palumbo e della discarica di regione Pozzo sempre in prima pagina. Gli anni della mia e della sua gioventù, insomma. Anni in cui scrivere era anche un divertimento. Gli anni dei sindaci Renato Cambursano, Bruno Ardito e Francesco Lacelli. Gli anni di via Torino pedonale, sì, no, non so. Gli anni della Lancia e dei licenziamenti. Gli anni di Salvatore Marasà e della crisi del “Golfo di Cagliari”. Già, il golfo di Cagliari: chissà se qualcuno se ne ricorda ancora….

Oggi davanti ai miei occhi è passato tutto questo. I suoi sorrisi. Le sue arrabbiature. Il suo perenne pallore. Le litigate sul senso di un articolo e su cosa volesse dire essere di sinistra o di destra. Pensieri senza senso? Forse… Ma i pensieri son così, arrivano come arrivano…

L’ultima volta che ho visto Mara non è stato molto tempo fa. Nei pressi della passerella del Liceo Newton. Stava andato a pranzo dai suoi genitori. “Come stai? Ti vedo bene! Il lavoro? Sempre uguale!”

Insomma le cose che si dicono quando si incontra un’amica dopo tanti, tantissimi anni, e ne erano passati almeno una ventina. Anche in quel momento, però, pensai alle stesse cose. Pensieri belli, insomma.

Oggi va così, spengo il telefono e torno ai miei pensieri.

Ciao Mara….

