Ci vuole naso!

L’olfatto, per molte persone, è il più sacrificabile dei cinque sensi. Ma anche se non ci facciamo caso, offre una preziosa mappa di orientamento nel mondo, affinata da molti millenni di evoluzione. Se a bruciapelo chiediamo a qualcuno quale senso, dovendo scegliere, sarebbero disposti a rinunciare, state pur certi che quasi nessuno risponderà la vista, che è statisticamente l’ultimo senso di cui le persone possono immaginare di fare a meno. Molto più probabile che sceglieranno l’olfatto che dei cinque, per molti, il più sacrificabile. Ma siamo sicuri che meriti questa fama di senso di second’ordine? I nostri antenati, sia gli australopitechi o i grecopitechi, capirono che l’olfatto non li salvava dagli attacchi dei predatori, in quanto, se le fiere attaccavano sotto vento il loro odore non poteva essere percepito e quindi non potevano mettersi in salvo.

La posizione eretta che associava la vista all’olfatto permise loro di potersi evolvere e di passare da pitechi a ominidi e quindi uomini. Da quel momento, la vista prese il sopravvento e fece sottovalutare le altre informazioni sensoriali che lungi dall’essere trascurabili avevano e hanno un valore ben preciso nel nostro universo sensoriale.

In questo ultimo anno l’olfatto ed il gusto hanno subito l’attacco del Covid anzi, più del gusto, l’olfatto legato com’è al respiro, che il virus insidia. Infatti l’olfatto e il gusto sono fra i sintomi più diffusi della malattia, dunque quasi un segnale d’allarme. Oggi poi le mascherine che ormai fanno parte del nostro vivere quotidiano con i nostri simili, abituati ormai a portare nei luoghi chiusi e spesso pure all’aperto, impongono anche a chi non è affetto dal virus l’esperienza di un ottundimento olfattivo: come se, da mascherati, avessimo un raffreddore cronico. Questa era la mia riflessione quando sono entrato in una profumeria con mia moglie. Pensavo poi al naso, e oggi quanto hanno buon naso, nel senso di avere un buon intuito, qui rappresentato dal naso nel senso di fiuto, inteso come capacità di giudizio. Purtroppo le mascherine certi giorni, rendono il naso rosso come un peperone. Certe persone a volte non ricordano dal naso alla bocca, modo di dire per chi manca causalmente di memoria, dimenticandosi delle cose in fretta e facilmente, e sarà per questo che non vedono più in là del proprio naso finchè non sbattono il naso sui problemi che hanno ignorato. Con il loro modo di comportarsi poi non si devono lamentare se battono la porta sul naso, ricevendo dei rifiuti netti e decisi. Questo succede perché continuano a soffiare il naso alle galline, modo di dire per indicare una azione stupida, inutile, ridicola, intestardendosi in un’impresa impossibile. Nella vita se si prosegue il cammino a lume di naso, senza dati precisi, senza elementi concreti, con il solo aiuto dell’intuito qui rappresentato dall’uso del fiuto, si procede in modo approssimativo. Bisogna anche stare attenti ad andare in giro col naso per aria, camminando così, guardandosi intorno senza badare a dove si mettono i piedi si rischia anche di inciampare e cadere. Questo può portarci ad arricciare il naso, manifestando la nostra disapprovazione mista a disgusto e contrarietà. Poi non si devono lamentare se gli bagnano il naso, quando vengono battuti dagli avversari e così rimangono con un palmo di naso, sconfitti, delusi e scornati. Non vorrei dar di naso, essere noioso e molesto con questo parlare dell’organo dell’olfatto, ma non voglio sicuramente farla sotto il naso, raggirandovi con questo mio cianciare. Certo potrei essere visto come un ficcanaso per la mia curiosa invadenza ne voglio menarvi per il naso, raggirarvi, ma se mettete il naso fuori casa magari troverete chi vi mette sotto il naso, dimostrandovi in maniera molto chiara ed evidente, come mettendogliela vicinissima, direttamente sotto gli occhi, così che non possa non vederla. Beh adesso non state col naso all’aria, inoperosi, magari con gli occhi fissi nel vuoto come se si fosse intenti a guardare attentamente qualcosa. Perché nella vita potete sempre vincere di un corto naso, di stretta misura. Vi saluto ricordando a tutti che una vita senza olfatto è insopportabile. Ritengo che di tutti i sensi, l’odorato è quello che mi colpisce di più. Come fanno i nostri nervi a farsi sfumature, interpreti sottili e sublimi, di ciò che non si vede, non si intende, non si scrive con le parole? L’odore è come un’anima, immateriale, perché i ricordi e le evocazioni sono sempre associate al senso olfattivo, il semplice annusare il libro appena acquistato e lo scorrere le dita tra le pagine, per me è pura felicità

Favria, 23.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno comincio col fare ciò che è necessario, poi cerco di fare quello che è possibile. Alla sera mi sorprendo che sono riuscito a fare l’impossibile. Felice lunedì

