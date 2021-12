L’attuale incredibile situazione politica, sociale ed economica che stiamo vivendo “grazie” al maledettissimo virus che da due anni imperversa facendo danni di ogni genere, non può non preoccuparci. Tale situazione potrebbe indurre chi in passato ha fatto politica attiva a ributtarsi nell’agone.

Personalmente, non credo più che un impegno politico attivo possa essere utile e soprattutto determinante in questo periodo storico e cercherò di spiegarvi il perché. Il bizzarro ed a volte ridicolo spettacolo che il teatrino “dell’assetto istituzionale pseudo democratico” ai vari livelli ci offre quotidianamente, quando [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.