Ci sono mattine.

Ci sono mattine di maggio in cui mi sveglio e sento che tutto sta per succedere. Me lo dice la luce che sale e poco a poco illumina prima gli alberi del parco e poi giù fino ai più piccoli fiori del vicino giardino. Tra gli alberi del vicino parco Martinotti gli uccelli cantano, e tutto è una promessa di pienezza. Allora nel mio animo si allarga il cuore, prendo coraggio aiutato dalla natura che prende spazio con i suoi caldi colori dopo il grigio inverno.

Favria, 11.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Tutta la vita è un bellissimo esperimento di esistere e più ne facciamo, meglio è! Felice mercoledì

