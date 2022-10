Cinghiali e lupi, persino in branchi: diventa pericoloso, in questa stagione autunnale, frequentare la zona del santuario della Madonna della Cella nei boschi attorno a Borgo d’Ale: un luogo suggestivo, frequentato e talvolta utilizzato – impropriamente – come area per un temporaneo campeggio si trova esposto a possibili rischi derivanti da ritorno di specie animali, come i lupi, scomparse da secoli delle zone vicine ai centri abitati.

Ed è destinata soprattutto a evitare la presenza di accampamenti abusivi di persone che espongono al potenziale rischio di un’aggressione l’ordinanza firmata nei giorni [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.