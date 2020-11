Ci si organizza per i vaccin. Medici di famiglia in guerra. E intanto mancano le bombole di ossigeno

E’ pronta la bozza del piano messo a punto dagli esperti del ministero della Salute per il vaccino contro il Covid. Le indicazioni, si apprende, sono di ordine medico a partire dalle categorie da sottoporre prioritariamente alla vaccinazione. Per quanto riguarda l’organizzazione e la logistica, dal trasporto, ai centri di conservazione delle dosi, si occuperà, più nello specifico, incrociando gli elementi forniti dal ministero della Salute, come già stabilito, il commissario Arcuri. “C’è qualche problema per la catena del freddo per la distribuzione ma era noto ed il ministero non si è fatto trovare non pronto per questi aspetti di logistica. Adesso il lavoro che sarà svolto con Arcuri consentirà di poter avere un adeguato meccanismo di distribuzione tenendo presente che ci sono anche altri vaccini che stanno arrivando. Si investe su diverse piattaforme vaccinali per poter avere numeri piu larghi di vaccini disponibili”, ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. A ricevere subito le dosi dovrebbero essere un milione e 700mila cittadini, che saranno scelti in base ad una serie di categorie individuate in funzione della loro “fragilità e potenziale esposizione al virus”. Come gia’ indicato in varie occasioni da tutti gli esperti e dallo stesso governo, in testa alla lista ci saranno gli operatori sanitari, per partire con la protezione alla categoria professionale più esposta, gli anziani (a partire da quelli più fragili ricoverati nelle Rsa) e le persone la cui salute è più precaria come i malati cronici. Gli ultimi saranno i giovani. Intanto il commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri ha chiesto a tutte le Regioni una ricognizione sulla logistica.

Per quando arriveranno le prime dosi non si prevedono particolari problemi: i medici dei centri vaccinali saranno i primi ad essere chiamati all’appello. Poi si dovrà ampliare la squadra dei vaccinatori con grande probabilità ai medici di famiglia.

Diciamo che non sarà così facile coinvolgerli.

Il Braccio di ferro

In Piemonte, proprio la scorsa settimana, è per esempio andato in scena un duro braccio di ferro con l’assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi portato all’attenzione del Prefetto. Tutto scritto nero su bianco in una lettera inviata a centinaia di medici di base e firmata da Antonio Barillà segretario regionale dello SMI (Sindacato Medici Italiani) e da Mauro Grosso Ciponte presidente nazionale di Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani).

“Siamo strenuamente impegnati ad arginare il carico di lavoro e di responsabilità – scrivono – che dalla Regione vogliono scaricare sul territorio per mascherare le proprie inefficienze e ritardi.”.

Il dito, manco a dirlo, è puntato sui “tamponi rapidi” che in un primo momento la Regione avrebbe voluto far fare ai medici di famiglia pur sapendo che essi non dispongono di personale e di locali adeguati per evitare il rischio contagio. Ma anche su una direttiva del “Dirmei”, la Direzione operativa per l’emergenza che attraverso una circolare li avrebbe voluti costringere alla reperibilità telefonica di 12 ore al giorno per l’assistenza e l’accompagnamento dei pazienti Covid dimessi dagli ospedali.

Le bombole di ossigeno

Tra i nuovi problemi emersi in questi giorni quello delle bombole d’ossigeno: non ce ne sono più pe fa fronte alle richieste. A lanciare l’allarme sono stati, oltre allo Smi e al solito segretario regionale Antonio Barillà, anche alcuni pazienti che, effettuata la consueta richiesta alla farmacia di fiducia, si sono sentiti rispondere che non c’è certezza.

Quasi in contemporanea l’appello di alcune farmacie di Ivrea, Chivasso, Settimo e Ciriè da noi contattate: “Chiunque ne abbia le porti presso la farmacia dove saranno poi consegnate al fornitore per caricarle…”.

Morale? Non è possibile ricaricarne di nuove dal momento che i magazzini forniscono ossigeno alle farmacie dietro consegna del vuoto.

Il problema è però che ce ne vorrebbero molte di più e la necessità è destinata ad aumentare nelle prossime settimane.

Capita tutto questo non foss’altro che i contagi non si fermano e non tutti i malati vengono ricoverati negli ospedali. Alcuni sono pazienti Covid-19 che vengono seguiti a casa da aggiungersi ai pazienti affetti da altre patologie come enfisema polmonare, insufficienza cardiaca o broncopneumopatia cronico ostruttiva.

In contemporanea diverse aziende produttrici di gas medicinali denunciano un aumento anche del 200% del consumo di ossigeno ospedaliero e una difficoltà a stare dietro alle richieste di terapia domiciliare. Per correre ai ripari, dall’Aifa a metà marzo era stata disposta una deroga in modo da prevedere il riempimento di bombole di ossigeno diverse (per colorazione e capacità) da quelle presenti nel dossier autorizzativo dell’azienda titolare di Aic, purché conformi agli standard per la sicurezza del paziente e degli operatori, dotate della certificazione di validità e delle indicazioni di collaudo, adeguate all’uso umano, bonificate e identificate in modo tale da prevenire confusioni con altri gas medicinali.

Commenti