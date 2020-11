CHVIASSO. Non è facile pregare con le mascherine. Gli anziani hanno più fiducia dei giovani

La nuova ondata di contagi da Coronavirus sta mettendo a dura prova tutto il Paese, sia per quello che riguarda l’emergenza sanitaria, che per le grandi difficoltà che stanno mettendo in ginocchio l’economia e per le drammatiche ripercussioni sul tessuto sociale. La nostra città non è [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti