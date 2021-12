CHIVASSO. Yol Baldin e la sua arte sartoriale improntata al riutilizzo e al “no” allo spreco.

“Mi chiamo Yol Baldin e sono nata il 21 maggio 1988 vicino a Bergamo, ma non ho mai vissuto lì, infatti mi sono trasferita con la famiglia a Saluggia subito dopo. Da piccola ero un po’ rompiscatole – ride mentre lo racconta –, e mi piaceva tantissimo disegnare. Ero una bimba che non stava mai ferma e per farmi stare buona l’unica cosa utile era darmi pennarelli, matite e fogli. Negli stessi [...]



