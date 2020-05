CHIVASSO. Volontari a distanza, ci alleniamo per portare il sorriso in ospedale

Da sfondo le mura di casa e come protagoniste tante simpatiche facce che indossano un naso rosso: sembrerebbe il set di una sit-com e invece è il consueto appuntamento di formazione che i clown dell’associazione “Vip Sognando ODV” svolgono ogni mese.

Nonostante il Covid19 abbia limitato le loro attività di volontariato presso l’Ospedale di Chivasso, le RSA di San Mauro e Volpiano e le scuole, i volontari dal camice a righe colorato continuano i loro “allenamenti” via zoom.

Li svolgono telematicamente, in osservanza alle norme anti Covid19, indossando un pigiama rigorosamente colorato, qualche buffo cerchietto e il loro inseparabile pezzo di plastica rosso, provando a mantenere vivo il motto “Uniti per Crescere Insieme”.

“Noi siamo clown Vip, ovvero Viviamo in positivo. Lo facciamo mossi dalla volontà di affrontare insieme la vita, accettandola in ogni suo aspetto – racconta la referente Adriana De Vincenzo, in arte clown Ninì –. Per noi è fondamentale accrescere la nostra formazione, in quanto rappresenta uno dei valori del nostro essere clown. È costante, continuativa e nonostante questo momento difficile che speriamo trascorra presto, è importante sintonizzarci tutti insieme e “allenarci” anche se solo virtualmente”.

E così, tra un balletto e una risata, tra pennarelli e fogli di carta, tra canzoni e sguardi, trascorrono la loro serata formativa a distanza, ma uniti dal loro Vivere in Positivo.

Quel Vivere in Positivo che li unisce in corsia, tra quei reparti in cui solitamente si trovano a zampettare, donando magie, palloncini o un sorriso.

Con quello spirito che li contraddistingue ogni volta in cui donano quel pizzico di spensieratezza o in cui trasmettono qualche “insegnamento” tra i banchi di scuola.

Una motivazione forte la loro, in cui nonostante tutto ci provano, continuando nel percorso senza abbattersi. Una motivazione grande come la distanza che li divide, ma che li porta a guardare oltre, anche oltre un pc… nell’attesa di poter ritornare insieme a far Sorridere le persone.

Commenti