CHIVASSO. Visita pastorale: gli incontri col Vescovo

Sabato 1° febbraio, inizia ufficialmente la visita pastorale di monsignor Edoardo Aldo Cerrato, Vescovo di Ivrea, la prima da quando è alla guida della Diocesi. La visita pastorale era stata annunciata dallo stesso Vescovo durante le celebrazioni della festa patronale del Beato Angelo Carletti, alla fine di agosto dello scorso anno ed è stata confermata in dicembre.

Monsignor Cerrato si fermerà in città fino a Pasqua, visitando capoluogo e frazioni, mentre successivamente si sposterà nelle altre parrocchie che fanno parte dell’Unità Pastorale Chivassese, da Rondissone, a Torrazza Piemonte, Verolengo e frazioni.

Mentre si attendono i dettagli degli incontri, è certo che la giornata di sabato 1° febbraio sarà dedicata ai Cresimandi ed alle loro famiglie, con l’incontro pomeridiano in Oratorio e successivamente, alle 17.30, la santa messa in Duomo. In serata, poi, il Vescovo incontrerà nuovamente Cresimandi e famiglie durante la cena in Oratorio. Il giorno successivo, domenica 2 febbraio, monsignor Cerrato presiederà le celebrazioni in onore di Sant’Antonio in frazione Betlemme. Confermate anche le prime date per le Cresime, che nella Parrocchia del Duomo saranno domenica 16 febbraio, mentre per la Parrocchia di Castelrosso saranno domenica 29 marzo. Durante la visita pastorale il Vescovo incontrerà ufficialmente l’Amministrazione comunale ed altre istituzioni presenti in città, mentre nelle scorse settimane don Davide Smiderle, parroco del Duomo, ha invitato tutte le associazioni ed i gruppi che avessero piacere di incontrare monsignor Cerrato, a rivolgersi direttamente in Parrocchia.

