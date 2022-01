“Mi preoccupa la polemica interna al centrosinistra, una frattura che non fa bene e non ci porta distante. […] Da queste polemiche non ho ancora colto le motivazioni per cui il sindaco Claudio Castello non dovrebbe ricandidarsi“.

L’endorsement del presidente Anpi Vinicio Milani, tra le righe di un‘intervista pubblicata su questo sito e sul giornale La Voce di martedì scorso, non è piaciuto a due ex sindaci della città. Confermando, di fatto, quello che tutti sanno ormai: la sinistra chivassese, a pochi mesi dalle elezioni amministrative della primavera 2022, continua ad essere divisa più [...]