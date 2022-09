Loris Davide Fiore, in arte Victor Vegan, classe 1966, è un attore e regista chivassese la cui fama ha sconfinato oltre oceano grazie ai suoi documentari sportivi. “Un umile ambizioso che ha riscritto la storia del calcio italiano”, così ama definirsi Victor, che per anni ha girato per le biblioteche, raccogliendo materiale sul calcio, ed ha conosciuto persone che fanno parte di quel fantastico universo sportivo. E’ stata dunque la passione per il calcio, soprattutto per le squadre italiane “made in UK”, ad avvicinarlo sempre di più al meraviglioso mondo dei film, del cinema [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.