CHIVASSO. Via Baraggino di nuovo nel mirino dei ladri: tocca all’In’s. Per sfondare le vetrate del supermercato In’s di via Baraggino hanno utilizzato una Bmw 530 station wagon lanciata a tutta velocità. Ma l’arrivo della gazzella del radiomobile di Chivasso ha mandato all’aria i piani dei rapinatori, costringendoli alla fuga. Erano circa le due di notte. via Baraggino è in un quartiere all’estrema periferia nord della città, una zona piuttosto isolata.

L’altra notte la spaccata ha attivato il sistema di allarme del discount e, per fortuna, i carabinieri si trovavano poco [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.