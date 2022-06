CHIVASSO. Tutti appesi a Claudia Buo e ai suoi 1807 voti ottenuti al primo turno (17,57%). Per il turno di ballottaggio, in programma domenica 26 giugno, i candidati a sindaco Claudio Castello (centrosinistra, 40,37% al primo turno) e Clara Marta (centrodestra, 42,06%) sperano di accaparrarsi più consensi possibili tra i sostenitori di Liberamente e Democratici in Azione per Chivasso. L’apparentamento di Buo o l’altro non c’è stato, ufficialmente. Ufficiosamente chi lo sa.

Intanto la candidata sindaco uscita dalla competizione elettorale, già assessore al bilancio, si rilassa al fresco della Valle D’Aosta.