CHIVASSO. VenTo fa tappa in città

Si è svolta questa mattina, 14 settembre, in occasione dei 10 anni dalla nascita del progetto della pista ciclopedonale Vento, che collegherà Torino a Venezia, una pedalata da Chivasso a Trino Vercellese.

L’obiettivo dell’iniziativa, ricordare i traguardi raggiunti negli anni insieme a tutte le istituzioni coinvolte nel progetto, che sta dando avvio ai primi 134 chilometri della ciclovia.

La tratta Chivasso – Trino, lunga 39,250 chilometri rappresenta il primo dei quattro lotti previsti.

Oltre al Sindaco Claudio Castello, presenti alla manifestazione, gli Assessori Tiziana Siragusa e Pasquale Centin, il Tenente Colonello del corpo della Forestale Michele Viale insieme ad una rappresentanza di carabinieri, la Croce Rossa di Chivasso, il sindaco di Crescentino Vittorio Ferrero ed i membri del team di Vento, coordinati da Paolo Pileri del Politecnico di Milano.

Durante il suo intervento, il Sindaco di Chivasso Claudio Castello ha sottolineato l’importanza della ciclovia “Vento” per lo sviluppo eco-sostenibile, turistico ed economico della città. “Chivasso fa parte già della via Francigena e sono tanti i pellegrini che ogni anno transitano nella nostra città. Essere quindi parte di un progetto così ampio, che promuove la mobilità lenta, sostenibile, che produrrà lavoro in tutto il nord Italia, è per noi motivo di orgoglio”.

Commenti