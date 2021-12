Prosegue a ritmo serrato l’attività del centro vaccinale PalaLancia di Chivasso. E, dose dopo dose, nel punto allestito a nord della città e riferimento per tutto il chivassese, venerdì sera si è brindato al raggiungimento delle 105 mila somministrazioni.

Se non è un record, poco ci manca. Motivo d’orgoglio per i medici, il personale e tutti i volontari che dallo scorso inverno somministrano, quotidianamente e con grande impegno, vaccini anti-Covid. Per omaggiare i sanitari, impegnati nella campagna vaccinale, venerdì sera hanno fatto visita al centro il sindaco Claudio [...]



