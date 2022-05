CHIVASSO. Uomo di 52 anni trovato morto in casa lunedì scorso, in un’abitazione di via Berruti.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini, che avevano avvertito del cattivo odore provenire dall’appartamento al primo piano.

La vittima si chiama Felice Auriemma: l’uomo viveva da solo.

I vigili del fuoco, che hanno forzato una porta finestra sul balcone per entrare, l’hanno trovato a terra.

Sul corpo nessun segno di violenza. E’ probabile che il decesso risalga a qualche giorno prima, per cause naturali.

Il corpo di Felice Auriemma è stato composto nelle camere mortuarie dell’ospedale. Per fare chiarezza la Procura di [...]